«القومي للاتصالات» يكشف أسباب زيادة أسعار باقات المحمول .. فيديو

كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أسباب زيادة باقات المحمول خلال الأيام الماضية.



وقال محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن أسعار خدمة الهاتف المحمول كما هي منذ عام 2017، مشيرًا إلى أن المكونات التي تمكن الشركة من تقديم الخدمة تنقسم إلى شقين وهما الأبراج والترددات، أحدهما مكون محلي والآخر يتم توفيره من الخارج.



وأشار رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى ارتفاع التكلفة سواء للمكون الذي يتم توفيره من الخارج ارتفعت تكلفته أو حتى المكون الداخلي.

وأوضح أن شركات المحمول رفعت أسعار باقات المحمول، لافتًا إلى أن أسعار كروت الشحن لم تشهد زيادة، وهي بنفس سعرها القائم، موضحًا أن سعر الدقيقة في الباقات التي تحاسب بالدقيقة لم يرتفع هو

الآخر.

أسعار كروت الشحن





وأفاد بأن بعض كروت الفكة التي تقدم باقات هي التي ارتفع سعرها، مجددًا التأكيد على أن أسعار كروت الشحن لن تشهد ارتفاعًا، منوهًا بأن أقصى زيادة في أسعار الباقات التي ارتفعت في الأيام الماضية، لم تتجاوز 15% وذلك للباقات الكبيرة.