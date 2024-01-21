الحاجة أم الاختراع.. شاب يخترغ غطاء لدراجته البخارية ببني سويف

قالوا قديمًا إن "الحاجة أم الاختراع" وهذا حقيقى بالطبع، فإذا لم نشعر بحاجة ملحة لحل مشكلة ما أو تسهيل مهمة يومية صعبة لن نفكر أبدًا فى أى ابتكار لتطوير الحياة، والكثير من الاختراعات والابتكارات كان ورائها معاناة إنسانية قاسية أتت الابتكارات لتضع لها حدًا، وأحيانًا ما تأتى الاختراعات لإنقاذ حياة الناس كذلك وليس مجرد جعلها أكثر سهولة.

ولأن موجات البرد القارسة تسبب الكثير من المعاناة كل عام، تتوارد إلى أذهان كل منا أفكار متعددة حول الابتكارات التى يحتاجها فى الشتاء، لتجعل حياته أسهل وسط الطقس البارد.

صدى البلد التقى مصطفي شاب ببني سويف من مدينة ببا ويعمل بمدينة بني سويف ويعاني كل يوم ذهابا وايابا من البرد القارس صباحا خاصة وان طبيعة شغله او عمله تتطلب منه الخروج من منزله بعد صلاة الفجر

ولاربتاطه بدراجته البخارية والتي تساعده في التحرك داخل المحافظة قرر مصطفي باضافه لمسات حسب احتياجاته وغير مكلفة ، حيث قام بابتكار غطاء للدراجة وواجهة وجميعهم من البلاستيك الخالص والمشمع ولم تبلغ تكاليفه أكثر من 700 جنيه.

قال مصطفى، كنت أعاني من البرد فقررت ان ابتكر نظارة من المشمع الخفيف أمامي لتصد عني الهواء القارس وغطاء من أعلى للوقاية من الأمطار والشمس، ولم تتكلف كل هذه الابتكارات اكثر من 700 جنيه واستنعت بمواسير المياه البلاستيكية لتكون مرنة عندما أواجه سيارة أو تيار هواء قوي بعكس المواسير الحديد التي قد تقلب الدراجة من المقاومة للهواء اما البلاسيتك فياخذ ويدي مع الهواء .



وفي النهاية تمنى مصطفى أن تعمم فكرته على الجميع، وخاصة أنها غير مكلفة، وفي ظل الحالة الاقتصادية للشباب الذين لا يملكون شراء سيارة ملاكي.



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