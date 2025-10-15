بسمة وهبة: منظومة الأمان في عهد السيسي جعلت المصريين أكثر فخراً وثقة

قالت الإعلامية بسمة، إنه بعد تداول صور ومقاطع مصوّرة لعناصر الحراسة المنتشرين في القمة، بدأ كثير من المتابعين يبحثون عن هوية هؤلاء الأبطال الذين ظهروا على قدر عالٍ من القوة والانضباط.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الجميع تساءل عن معنى الأحرف المكتوبة على زيّهم «G.I.S»، قبل أن يتضح أنهم أفراد من نخبة الأمن المصري الذين يتولّون تأمين الشخصيات البارزة والمناسبات الكبرى.

وتابعت: معرفة أن هؤلاء الأبطال مصريون زادت من شعور الفخر لدى المواطنين، مؤكدةً أن هذا الظهور المشرّف يعبّر عن كفاءة وقدرة المنظومة الأمنية في مصر، وعن صورة رجالها الذين يؤدون واجبهم الوطني في صمت وانضباط.

وأشارت إلى أن هؤلاء «الوحوش الأبطال» كما وصفتهم، هم جزء أصيل من منظومة الأمان التي ينعم بها كل مصري.

الصفوف الأمامية لحماية القادة

وتابعت بسمة وهبة أن وجود هؤلاء الأبطال في الصفوف الأمامية لحماية القادة والضيوف خلال قمة شرم الشيخ دليل على الاحترافية العالية التي تعمل بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشهد التأمين المهيب

وختمت حديثها بالتأكيد على أن مشهد التأمين المهيب لم يكن فقط لحماية القمة، بل كان أيضاً رسالة احترام وفخر وكرامة وطنية تؤكد أن مصر قادرة على تنظيم وتأمين أهم الأحداث الدولية بأعلى المستويات.

