من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| فيديو
كامل الوزير: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في صناعة الألومنيوم
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
بسمة وهبة: منظومة الأمان في عهد السيسي جعلت المصريين أكثر فخراً وثقة

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

قالت الإعلامية بسمة، إنه بعد تداول صور ومقاطع مصوّرة لعناصر الحراسة المنتشرين في القمة، بدأ كثير من المتابعين يبحثون عن هوية هؤلاء الأبطال الذين ظهروا على قدر عالٍ من القوة والانضباط. 

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الجميع تساءل عن معنى الأحرف المكتوبة على زيّهم «G.I.S»، قبل أن يتضح أنهم أفراد من نخبة الأمن المصري الذين يتولّون تأمين الشخصيات البارزة والمناسبات الكبرى.

وتابعت: معرفة أن هؤلاء الأبطال مصريون زادت من شعور الفخر لدى المواطنين، مؤكدةً أن هذا الظهور المشرّف يعبّر عن كفاءة وقدرة المنظومة الأمنية في مصر، وعن صورة رجالها الذين يؤدون واجبهم الوطني في صمت وانضباط. 

وأشارت إلى أن هؤلاء «الوحوش الأبطال» كما وصفتهم، هم جزء أصيل من منظومة الأمان التي ينعم بها كل مصري.

الصفوف الأمامية لحماية القادة

وتابعت بسمة وهبة أن وجود هؤلاء الأبطال في الصفوف الأمامية لحماية القادة والضيوف خلال قمة شرم الشيخ دليل على الاحترافية العالية التي تعمل بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

مشهد التأمين المهيب

وختمت حديثها بالتأكيد على أن مشهد التأمين المهيب لم يكن فقط لحماية القمة، بل كان أيضاً رسالة احترام وفخر وكرامة وطنية تؤكد أن مصر قادرة على تنظيم وتأمين أهم الأحداث الدولية بأعلى المستويات.

https://www.youtube.com/watch?v=p5F-NGTm7vo

