قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في صناعة الألومنيوم
من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| فيديو
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد أبو بكر: تقرير هيئة الاستعلامات حول قمة شرم الشيخ وثيقة للتاريخ

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
محمود محسن

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالتقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، والذي رصد بصورة دقيقة وغير مسبوقة التغطية الإعلامية العالمية لقمة شرم الشيخ الأخيرة.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن التقرير تضمن 362 مقالًا وتقريرًا في كبرى الصحف والمواقع والشاشات العالمية خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى آلاف الأخبار التي تناولت القمة من مختلف أنحاء العالم.

وتابع، أنّ التقرير وثّق تغطية وسائل الإعلام من قارات متعددة، حيث شارك الإعلام الأمريكي بـ14 وسيلة، والأوروبي بـ40، وإعلام دول الجوار بـ28، والإفريقي بـ4، والعربي بـ32 وسيلة إعلامية، مشيرًا إلى أن هذا الرصد يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقمة والدور المحوري الذي تلعبه مصر في القضايا الإقليمية والدولية.

وطالب الإعلامي بأن يتم إرسال هذه الوثيقة إلى جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئاسة الوزراء والجامعات ووسائل الإعلام، معتبرًا أن التقرير بمثابة وثيقة للتاريخ توثق النجاح الدبلوماسي والإعلامي لمصر في هذا الحدث العالمي. كما دعا إلى إصدارها في كتيب صغير لتعميم الاستفادة منها كمصدر بحثي ومهني مهم.
 

خالد أبو بكر الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان قمة شرم الشيخ العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

بالصور

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

البيتزا
البيتزا
البيتزا

سعر ومواصفات لينك آند كو 02 الكهربائية

لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية

تعرف على سعر ومواصفات أكثر عربية ترخيصا في مصر.. صور

نيسان صني
نيسان صني
نيسان صني

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد