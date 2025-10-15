خالد أبو بكر: تقرير هيئة الاستعلامات حول قمة شرم الشيخ وثيقة للتاريخ

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالتقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، والذي رصد بصورة دقيقة وغير مسبوقة التغطية الإعلامية العالمية لقمة شرم الشيخ الأخيرة.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن التقرير تضمن 362 مقالًا وتقريرًا في كبرى الصحف والمواقع والشاشات العالمية خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى آلاف الأخبار التي تناولت القمة من مختلف أنحاء العالم.

وتابع، أنّ التقرير وثّق تغطية وسائل الإعلام من قارات متعددة، حيث شارك الإعلام الأمريكي بـ14 وسيلة، والأوروبي بـ40، وإعلام دول الجوار بـ28، والإفريقي بـ4، والعربي بـ32 وسيلة إعلامية، مشيرًا إلى أن هذا الرصد يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقمة والدور المحوري الذي تلعبه مصر في القضايا الإقليمية والدولية.

وطالب الإعلامي بأن يتم إرسال هذه الوثيقة إلى جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئاسة الوزراء والجامعات ووسائل الإعلام، معتبرًا أن التقرير بمثابة وثيقة للتاريخ توثق النجاح الدبلوماسي والإعلامي لمصر في هذا الحدث العالمي. كما دعا إلى إصدارها في كتيب صغير لتعميم الاستفادة منها كمصدر بحثي ومهني مهم.

