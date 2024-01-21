شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة وأنيقة، خلال انطلاق joy award s

وظهرت بعضهن بفساتين جريئة على نعرضها لكم في السطور التالية، فظهرت الفنانة شيرين بلوك لامع خطف الأنظار.



وارتدت ميريام فارس فستانا طويلا، بصيحة الكب، مع فتحة ساق عالية جريئة، باللون البنفسجي الغامق بقماش القطيفة، واختارت رفع جزء من شعرها الكيرلي وترك الباقي منسدلا على الظهر، مع اعتمادها مكياج صارخ.

كما ظهرت جورجينا مرتدية فستانا طويلا، بصيحة الكب الجريئة، مع فتحة ساق عالية، واختارت اللون الفضي اللامع لتظهر قوامها بشكل جذاب، مع ترك شعرها منسدلا بشكل متناسق مع إطلالاتها.

اختارت نانسي عجرم فستانا طويلا باللون الأحمر، مفتوح من الصدر على شكل V، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت على أحمر شفاه بنفس لون الفستان، مع ترك شعرها.

اعتمدت ياسمين صبري في ظهورها علي فستان طويل، ممزوج باللون الأسود اللامع والذهبي، بصيحة الأوف شولدر، مع ترك شعرها منسدلا، ووضع مكياج رقيق.

وتألقت مي عمر بفستان طويلا بصيحة الأوف شولدر، ممزوج باللونين الأسود والأبيض، مع ترك شعرها منسدلا على الجنب، ووضع مكياجًا يبرز ملامحها الجميلة.