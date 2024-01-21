عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

صدى البلد

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة وأنيقة، خلال انطلاق joy award s

وظهرت بعضهن بفساتين جريئة على  نعرضها لكم في السطور التالية، فظهرت الفنانة شيرين بلوك لامع خطف الأنظار.
  

 وارتدت ميريام فارس  فستانا طويلا، بصيحة الكب، مع فتحة ساق عالية جريئة، باللون البنفسجي الغامق بقماش القطيفة، واختارت رفع جزء من شعرها الكيرلي وترك الباقي منسدلا على الظهر، مع اعتمادها مكياج صارخ.

 كما ظهرت جورجينا مرتدية فستانا طويلا، بصيحة الكب الجريئة، مع فتحة ساق عالية، واختارت اللون الفضي اللامع لتظهر قوامها بشكل جذاب، مع ترك  شعرها منسدلا بشكل متناسق مع إطلالاتها. 

اختارت نانسي عجرم  فستانا طويلا باللون الأحمر، مفتوح من الصدر على شكل V، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت على أحمر شفاه بنفس لون الفستان، مع ترك شعرها.

اعتمدت ياسمين صبري في ظهورها علي فستان طويل، ممزوج باللون الأسود اللامع والذهبي، بصيحة الأوف شولدر، مع ترك شعرها منسدلا، ووضع مكياج رقيق.

 

 وتألقت مي عمر بفستان طويلا بصيحة الأوف شولدر، ممزوج باللونين الأسود والأبيض، مع ترك شعرها منسدلا على الجنب، ووضع مكياجًا يبرز ملامحها الجميلة.

إطلالات جذابة إطلالات الفنانات الفنانة شيرين جورجينا ياسمين صبري نجمات الفن نانسي عجرم ميريام فارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي السعيد: حسام حسن مديرًا فنيًا لـ الزمالك

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

موضوعات متعلقة

سعر خرافي وصادم.. فستان مني زكي يثير جدل الجمهور بالسوشيال ميديا

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

فستان هيفاء وهبي بكواليس أغنيتها يثير الجدل

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

تعليق صادم من مصمم أزياء عن فستان أصالة في الرياض

شاهد هيفاء وهبي وابنتها بالجينز المقطع تشعل السوشيال ميديا

بأقل التكاليف.. طريقة عمل كيكة الذرة

بدون أدوية.. جمال شعبان ينشر روشتة ذهبية لأي شخص

ترشيحاتنا

هينزل تاني|مفاجأة غير متوقعة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

رحلة طبية كانت في طريقها لموسكو.. تفاصيل جديدة بشأن الطائرة المحطمة في أفغانستان

لمن فاته وقت أذكار الصباح.. عليك بـ 9 كلمات تجبر ما مضى

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

سعر خرافي وصادم.. فستان مني زكي يثير جدل الجمهور بالسوشيال ميديا

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ