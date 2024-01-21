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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مياه الشرقية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 21 يناير إلى الأربعاء 24 يناير وذلك من الساعة 8 صباحا وحتي الثانية عصرا.

 

وأضافت الشركة، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز منيا القمح بقريةكوم حلين من يوم الأحد إلي الثلاثاء، وبقرية كفر غنيمي يوم الأربعاء، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الزقازيق بقرية أبو حاكم يومى الأحد والأثنين وبقرية بهنباى يومى الثلاثاء والأربعاء، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية فاقوس بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلي الأربعاء.

 

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي).

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