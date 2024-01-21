محافظ الدقهلية: رفع 1960 طن مخلفات بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية

انطلقت اليوم الأحد ؛ أعمال حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية بالدقهلية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله دمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأنه تم رفع 940 طن قمامة بلدية و 1020طن مخلفات صلبة وناتج تطهير و ناتج تقليم أشجار و150 طن أتربة بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والطرق بالمنطقة المركزية.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن الحملة بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة حيث تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف الساده نوابهم حيث تم الاستعانة بعدد (128) معدة نظافة ما بين لوادر و سيارات قلاب حموله 25 طن و 20طن و10طن و 5طن وسيارات مكابس ولودر زاحف و مكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار ( 3 ) ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش و عبد السلام عارف وكوبري المرور و الطريق الدائري و كوبري سندوب وتم رفع ناتج تطهير وتراكمات قمامة من مدخل مقلب سندوب وتم رفع المخلفات الصلبة من أسفل كوبري الجامعة وأسفل كوبري سندوب ورفع المخلفات الصلبه بأرض الموقف بمنطقه الثلاجه وتم دهان الأرصفة بحي الجامعه بدايه من القريه الاولمبيه حتي شارع توشكي وطريق ترعه المنصوريه و كنس الأتربة بشارع محمود شاهين.

وتم رفع كفاءة النظافة العامة بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف و احمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشارع العبور و ميدان الطميهي و الشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل والنخله والثانويه والمدير و البداله والدراسات وعبده معروف وقناة السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء و فخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص و عزبه عقل وعزبه الشال والتلاجه و أسفل كوبري سندوب وأسفل كوبري الجامعة.

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