عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 1960 طن مخلفات بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية

حملات نظافة
حملات نظافة

انطلقت اليوم  الأحد ؛ أعمال حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية بالدقهلية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله دمنه  ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

 

وأوضح الدكتور  أيمن مختار  محافظ الدقهلية بأنه تم رفع 940 طن قمامة بلدية و 1020طن مخلفات صلبة وناتج تطهير و ناتج تقليم أشجار  و150 طن أتربة بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والطرق بالمنطقة المركزية.

 

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن الحملة  بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة حيث تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف الساده نوابهم حيث تم الاستعانة بعدد (128) معدة نظافة ما بين لوادر و سيارات قلاب حموله 25 طن و 20طن و10طن و 5طن وسيارات مكابس ولودر زاحف و مكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار ( 3 ) ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش و عبد السلام عارف وكوبري المرور و الطريق الدائري و كوبري سندوب وتم رفع ناتج تطهير وتراكمات قمامة من مدخل مقلب سندوب وتم رفع المخلفات الصلبة من أسفل كوبري الجامعة وأسفل كوبري سندوب ورفع المخلفات الصلبه بأرض الموقف بمنطقه الثلاجه وتم دهان الأرصفة بحي الجامعه بدايه من القريه الاولمبيه حتي شارع توشكي وطريق ترعه المنصوريه و كنس الأتربة بشارع محمود شاهين.

 

وتم رفع كفاءة النظافة العامة بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف و احمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشارع العبور و ميدان الطميهي و الشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل والنخله والثانويه والمدير و البداله والدراسات وعبده معروف وقناة السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء و فخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص و عزبه عقل وعزبه الشال والتلاجه و أسفل كوبري سندوب وأسفل كوبري الجامعة.

FB_IMG_1705827258899
FB_IMG_1705827258899
FB_IMG_1705827256409
FB_IMG_1705827256409
FB_IMG_1705827253959
FB_IMG_1705827253959
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الطريق الدائرى الوحدات المحلية بمدينة المنصورة تجميل المنصورة حملة مكبرة للنظافة رؤساء الوحدات المحلية طريق ترعة المنصورية محمد حمص محمد فتحي محمود مدينة المنصورة وضواحيها مراكز محافظ الدقهلية ورفع المخلفات نظافة وتجميل مدينة المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

موضوعات متعلقة

جولة تفقدية لوكيل تعليم الدقهلية لمتابعة سير امتحانات الإعدادية بمدارس المحافظة

ترشيحاتنا

جوتيرتش: الشرق الأوسط برميل بارود ويجب منع اشتعاله

أفضل موبايل شاومي في مصر بـ 4700 جنيه فقط

اجتماع مع وزراء خارجية أعضاء الاتحاد الأوروبي.. أبرز فعاليات زيارة شكري إلى بروكسل

مبعرفش أتكلم.. عمرو دياب يثير الجدل فى حفل joy awards

توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بإسطنبول بعد تعطل سفينة

الصحة تستعد لمبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

فستان جريء.. ميريام فارس تثير الجدل في حفل joy awards .. شاهد

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

فيديو

ماذا حدث للعم أبو ضياء صاحب عبارة «روح الروح»؟

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ