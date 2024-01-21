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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هنا الزاهد برفقة أحمد عز وحمدي المرغني في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانه هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت هنا الزاهد برفقة الفنان أحمد عز والفنان حمدي المرغني ونالت الصوره اعجاب الجمهور

مشاركة هنا الزاهد في فيلم “مستر إكس” 
ومن ناحية اخري، عٌرض للفنانة هنا الزاهد في السينما مؤخرًا فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف وإخراجأحمد عبدالوهاب وشارك فيه أوس أوس، رحاب الجمل، محمد أنور، بيومي فؤاد، محمود حافظ، وعدد كبير من ضيوفالشرف منهم بيج رامي، جمال حمزة، إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، عمرو يوسف، أكرم حسني، مصطفى خاطر، علاءمرسي، أحمد فهيم، محمد ثروت، إلهام شاهين، محمد شاهين.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

 وتنتظر هنا الزاهد حاليًا عرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي انتهت من تصويره ويشاركها البطولة هشام ماجد، والعمل من إخراج أحمد الجندي، ويشاركها البطولة هشام ماجد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز.

 فيلم بضع ساعات في يوم ما

 وتنتظر عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن، والذي يضم كوكبة كبيرة منالنجوم منهم مي عمر، هشام ماجد، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، خالد أنور، وإلى الآن لم يقرر أحمد السبكي موعد نهائي للعرض.

آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية

 يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد الدرامية هو مسلسل سيب وأنا أسيب، الذي تصدر تريند منصة شاهد وقت عرضه،وشارك فيه أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، ياراجبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل،ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان،

 مشاركة هنا الزاهد في فيلم بحبك 
 
شاركت هنا الزاهد مؤخرًا في بطولة فيلم "بحبك" إلى جانب تامر حسني عدد من الفنانين، منهم هنا الزاهد، هدى المفتي،مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر. والفيلم من إنتاج حسام حسني وتأليف وإخراج تامر حسني، وفيلم"بحبك" قد شارك به تامر حسني في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد منالنجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركهحبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفافتظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.

احمد فهمي ابراهيم فايق اكرم حسني إلهام شاهين الطفل جان رامز الفنانة هنا الزاهد الفنان احمد عز الفنان حمدى المرغنى بيومي فؤاد فيلم “مستر إكس” فيلم بضع ساعات في يوم ما محمد الشرنوبي مجدي عبدالغني

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