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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مارك نادر يكشف تفاصيل حصوله على بطولة العالم في المسائل الحسابية

مارك نادر
مارك نادر

أكد مارك نادر، الطفل مصري الحاصل على بطولة العالم في المسائل الحسابية، أن والده ووالدته أول من اكتشفوا موهبته في الحساب، مشيرا إلى أنه أيضا حصل على دعم كبير من المعلمين في مدرسته.

 

وقال مارك نادر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه بدأ المشاركة في المسابقات الحسابية منذ أن كان عمره 8 اعوام، مؤكدا أنه حصل على تدريب في المسائل الحسابية.

 

فاز بالمركز الأول

وتابع الطفل مصري الحاصل على بطولة العالم في المسائل الحسابية، أنه بعد اجتياز الاختبارات اللازمة التحق بمسابقات محلية، ثم شارك في مسابقة عالمية أون لاين وفاز بالمركز الأول.

مارك نادر المسائل الحسابية برنامج “8 الصبح بطولة العالم الاختبارات

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