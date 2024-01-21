عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

جولة الدكتور عربي
جولة الدكتور عربي بمدارس الاسكندرية

 

تفقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، مدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده بإدارة شرق وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية، لمتابعة سير أعمال الامتحانات في يومها الثالث.

وأكَّد مدير المديرية أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لم تتلقَّ أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

وزير التنمية المحلية يصل الإسكندرية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

وأشاد أبوزيد بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات ، كما تفقد لجان مدرسة السيرة الحسنة الاعدادية بنات، ولجنة مصطفى النجار الرسمية لغات بذات الإدارة.

وفي إطار متابعة امتحانات التعليم الفني، أجرى أبوزيد، جولة تفقدية بلجان مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات بإدارة شرق، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة  ووضوح ورقة الأسئلة.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.

 

الاسكندرية تعليم الاسكندرية امتحانات الاعدادية أعمال الامتحانات الإدارات التعليمية التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الشهادة الإعدادية العملية الامتحانية المشروعات التنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

ترشيحاتنا

قرار عاجل في دعوي مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الذهب.. وهذا موعد استقرار الأسعار

وزير الآثار: يجب التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر والقنوات الناقلة

أمطار وسيول والحرارة هتنزل 5 درجات.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

177 مصنعا بنفس كفاءة المستورد.. ماذا فعلت الدولة لتوطين صناعة الأدوية؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

تعرف على سعر فستان أمينة خليل في حفل joy awards

أبرزهن درة ومنى زكي.. شاهد أجرأ الإطلالات باللون الأحمر للنجمات بحفل joy awards

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر.. والقنوات الناقلة لها

فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

شريف رمزى يعلن عن عودته بمسلسل العالم w

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ