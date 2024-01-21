مدير تعليم الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، مدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده بإدارة شرق وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية، لمتابعة سير أعمال الامتحانات في يومها الثالث.

وأكَّد مدير المديرية أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لم تتلقَّ أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

وأشاد أبوزيد بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات ، كما تفقد لجان مدرسة السيرة الحسنة الاعدادية بنات، ولجنة مصطفى النجار الرسمية لغات بذات الإدارة.

وفي إطار متابعة امتحانات التعليم الفني، أجرى أبوزيد، جولة تفقدية بلجان مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات بإدارة شرق، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة ووضوح ورقة الأسئلة.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.