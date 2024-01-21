عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم.. شوف درجاتك

نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

تصدرت نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محركات البحث اليوم، الأحد، حيث يبحث جميع أولياء الأمور والطلاب عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تعلن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم على موقعها، على اعتبار أن الصف الأول الإعدادي سنة نقل عادية، مشددة على أن كل مدرسة تكون مسئولة عن إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم.

وبالفعل قامت عدد من المدارس خلال الساعات الأخيرة بالإعلان عن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم، بعد أن انتهت كنترولاتها من أعمال التصحيح والمراجعة وجميع الاجراءات اللازمة لإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم.

txt

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن

txt

ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي بـ رقم الجلوس .. الآن

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

يمكن الآن لجميع أولياء الأمور والطلاب الوصول إلى رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم على الصفحات الرسمية لكل مدرسة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك، قامت المدارس بتعليق قوائم نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم على جدرانها في مكان واضح في مدخل كل مدرسة للتسهيل على أولياء الأمور الذين يريدون الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم.

تفاصيل نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

وتشمل قوائم نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم المعلنة في المدارس: اسم الطالب، ورقم الجلوس، ودرجاته في “اللغة العربية - اللغة الإنجليزية  الدراسات الاجتماعية - الرياضيات - العلوم - التربية الدينية - التربية الفنية - الحاسب الآلي - التربية الرياضية - المشروعات البحثية - النشاط”، بالإضافة إلى المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب.

وفي نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم، يكون المجموع الكلي من 160، ويكون الطالب ناجحا بحصوله على 80 درجة في المجموع الكلي.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر أنه في إطار تطوير منظومة التعليم، أعلنت الوزارة عن تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي 2024 / 2025، بحيث يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى، وذلك بهدف امتلاكه المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل، مشيرا إلى أن تدريس اللغة للطلاب في سن مبكرة أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبيرة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الأول الاعدادي الصف الاول الاعدادي الاول الاعدادي نتيجة الإعدادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد لأمن الصومال

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ترشيحاتنا

5000 دولار سنويا.. فرص عمل جديدة فى السفارة الأمريكية بالقاهرة

الرئيس السيسي: محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها

محمد صلاح يكشف سر تراجع أداء اللاعبين ويعد الجماهير بهذا الأمر

أول تعليق من محمد صلاح على إصابته أمام غانا

سقوط قتيلين.. تفاصيل جديدة بشأن الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان| فيديو

حافظوا على بلدكم.. السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

بعد الأزمة والاعتذار.. صور لم تشاهدها من قبل لعائلة صلاح محسن

حميد الشاعري يشعل حماس الجمهور في حفله بالزمالك

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ