عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن

نتيجة الصف الخامس
نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس

أعلنت المدارس الابتدائية عن ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس، وذلك في شكل قوائم تفصيلية تم وضعها على الجدران في أماكن ظاهرة بكل مدرسة ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتيجة بشكل واضح.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس يمكن الآن الوصول إليه من خلال الصفحات الرسمية لكل مدرسة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم عن وجود رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس على موقعها الرسمي لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، حيث تركت الوزارة مهمة ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس لكل مدرسة وفقا لموعد انتهاء التصحيح في كل مدرسة.

txt

ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي بـ رقم الجلوس .. الآن

txt

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

txt

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

txt

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس بالألوان وليس الدرجات

وقد أعلنت المدارس نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس بدون درجات، حيث تم إعلانها في شكل ألوان وتقديرات.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو التالي:

  • اللون الأزرق في نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة "من 85 إلى 100".
  • اللون الأخضر في نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس:  يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة “من 65 لأقل من 85”.
  • اللون الأصفر في نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم “من 5 لأقل من 65”.
  • اللون الأحمر في نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).


جدير بالذكر أنه تمت مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع (2.0) (فصل دراسي أول) في 17 منهجا، كما تمت مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بـ 3 كتب.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس نتيجة الصف الخامس الابتدائي الصف الخامس الابتدائي الخامس الابتدائي نتيجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

موعد صرف معاش فبراير| تعرف عليه

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ترشيحاتنا

حمو بيكا في الكلبش.. النيابة تحقق بواقعة مشاجرة كافيه أكتوبر

الصحة: إقالة مدير الرعاية الأساسية بالجيزة وتحويل العاملين بوحدة «العطف» للتحقيق

فوتوشوب ولا حقيقة.. آيتن عامر تثير ضجة على السوشيال ميديا برشاقتها| شاهد

كلمة المتحدث الرسمى باسم المحكمة العليا احتفالا بـ10 سنوات على صدور الدستور

وزير خارجة إيطاليا يقدم الشكر لمصر على دورها في تقديم المساعدات لغزة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز بالثوم .. بمذاق لا يقاوم

بالكاجوال| شمس الكويتية تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

فيديو

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ