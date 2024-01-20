نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن

أعلنت المدارس الابتدائية عن ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس، وذلك في شكل قوائم تفصيلية تم وضعها على الجدران في أماكن ظاهرة بكل مدرسة ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتيجة بشكل واضح.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس يمكن الآن الوصول إليه من خلال الصفحات الرسمية لكل مدرسة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم عن وجود رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس على موقعها الرسمي لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، حيث تركت الوزارة مهمة ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس لكل مدرسة وفقا لموعد انتهاء التصحيح في كل مدرسة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس بالألوان وليس الدرجات

وقد أعلنت المدارس نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس بدون درجات، حيث تم إعلانها في شكل ألوان وتقديرات.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو التالي:

اللون الأزرق في نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة "من 85 إلى 100".

اللون الأخضر في نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة “من 65 لأقل من 85”.

اللون الأصفر في نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم “من 5 لأقل من 65”.

اللون الأحمر في نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).



جدير بالذكر أنه تمت مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع (2.0) (فصل دراسي أول) في 17 منهجا، كما تمت مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بـ 3 كتب.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي