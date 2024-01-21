عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القاهرة: امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي أسئلته واضحة ومن المنهج

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

اجتمع اليوم الأحد الموافق 21/1/2024 إيهاب فتحي موجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع موجهى  عموم الرياضيات بالإدارات التعليمية وفريق عمل توجيه الرياضيات بالمديرية، بعد انتهاء امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة الذي أداه الطلاب اليوم. 

 

وأكد إيهاب فتحي موجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه بالنسبة لـ امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة، فقد جاءت ورقة الإمتحان واضحة ومنسقة، وكانت الطباعة جيدة وصياغة الأسئلة سليمة لغويا. 

 

وقال موجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة، أسئلته شملت جميع أجزاء المنهج، و تنوعت الأسئلة بين موضوعي ومقالي، وجاءت الأسئلة مناسبة للوقت والمراجعة.

 

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الإلتزام بتعليمات درجات امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة أثناء التصحيح  والتي من أبرزها :

-  الإطلاع المستمر على آداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل ما في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يطلب من الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة تصحيحه.

-  لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح الا فى الحالات الضرورية ورئيس اللجنة مسؤولا عن ذلك.

-  مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكيد منه والالتزام به و مناقشة الإجابات الآخرى و اعتماده من الموجه العام .

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق) .

- ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى اسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

- عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأى سبب. من الأسباب ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة خطأ أو الدرجة المقدرة إذا كان الإجابة صحيحة .

-  يتم توزيع الدرجات على جزئيات السؤال المقالى ويكتب حاصل جميع الجزئبات على صورة بسط ومقام ثم تفقط الدرجة المعطاه.

-  فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام ويضع للطالب الدرجة الأعلى ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها.

وكان قد تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢١ ، سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، وذلك بالتزامن مع اداء امتحان الجبر للصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة

وحرص أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  على مناقشة عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى امتحان الجبر للصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة ، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية أثناء سير امتحان الجبر للصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة ، وتأكد من المتابعة الجادة من القائمين عليها .

امتحان الجبر للصف الثالث الاعدادي 2024 امتحان الجبر الثالث الإعدادي الثالث الاعدادي 2024 الإعدادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد لأمن الصومال

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ترشيحاتنا

5000 دولار سنويا.. فرص عمل جديدة فى السفارة الأمريكية بالقاهرة

الرئيس السيسي: محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها

محمد صلاح يكشف سر تراجع أداء اللاعبين ويعد الجماهير بهذا الأمر

أول تعليق من محمد صلاح على إصابته أمام غانا

سقوط قتيلين.. تفاصيل جديدة بشأن الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان| فيديو

حافظوا على بلدكم.. السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

بعد الأزمة والاعتذار.. صور لم تشاهدها من قبل لعائلة صلاح محسن

حميد الشاعري يشعل حماس الجمهور في حفله بالزمالك

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ