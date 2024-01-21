تعليم القاهرة: امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي أسئلته واضحة ومن المنهج

اجتمع اليوم الأحد الموافق 21/1/2024 إيهاب فتحي موجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع موجهى عموم الرياضيات بالإدارات التعليمية وفريق عمل توجيه الرياضيات بالمديرية، بعد انتهاء امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة الذي أداه الطلاب اليوم.

وأكد إيهاب فتحي موجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه بالنسبة لـ امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة، فقد جاءت ورقة الإمتحان واضحة ومنسقة، وكانت الطباعة جيدة وصياغة الأسئلة سليمة لغويا.

وقال موجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة، أسئلته شملت جميع أجزاء المنهج، و تنوعت الأسئلة بين موضوعي ومقالي، وجاءت الأسئلة مناسبة للوقت والمراجعة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الإلتزام بتعليمات درجات امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة أثناء التصحيح والتي من أبرزها :



- الإطلاع المستمر على آداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل ما في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يطلب من الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة تصحيحه.

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح الا فى الحالات الضرورية ورئيس اللجنة مسؤولا عن ذلك.

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكيد منه والالتزام به و مناقشة الإجابات الآخرى و اعتماده من الموجه العام .

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق) .

- ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى اسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

- عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأى سبب. من الأسباب ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة خطأ أو الدرجة المقدرة إذا كان الإجابة صحيحة .

- يتم توزيع الدرجات على جزئيات السؤال المقالى ويكتب حاصل جميع الجزئبات على صورة بسط ومقام ثم تفقط الدرجة المعطاه.

- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام ويضع للطالب الدرجة الأعلى ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها.

وكان قد تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢١ ، سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، وذلك بالتزامن مع اداء امتحان الجبر للصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة

وحرص أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مناقشة عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى امتحان الجبر للصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة ، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية أثناء سير امتحان الجبر للصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة ، وتأكد من المتابعة الجادة من القائمين عليها .