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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الملا: مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الغاز الطبيعي

صدى البلد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ديميتريس كوبيلوزوس رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية والوفد المرافق له حيث تم بحث أوجه التعاون المحتملة بين الجانبين فى مجالات تجارة ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى وتنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال التعاون بين شركات قطاع البترول وشركة بروميثيوس جاز التابعة للمجموعة اليونانية.
 

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وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج بحث واستكشاف مكثف يستهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية للاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير.

 

واشار  إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية فى مجال الغاز الطبيعى ما مكنها من أن تصبح نقطة انطلاق محورية لغاز منطقة شرق المتوسط للعالم.


ومن جانبه أشار رئيس المجموعة اليونانية إلى أن شركة بروميثيوس جاز التابعة للمجموعة تعمل فى تجارة وتداول الغاز الطبيعى وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وخطوط الأنابيب وتوفير المهمات لمشروعات الغاز ، لافتاً إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان تاريخية وأن التعاون مع مصر حالياً فى مجالات البترول والغاز والطاقة بشكل عام يعد خيار استراتيجى هام للمستقبل فى ظل المناخ الاستثمارى الجاذب الذى تتمتع به والمكانة التى اكتسبتها كمركز إقليمى للغاز ، وأن زيارته لمصر تأتى فى اطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتنفيذ مشروعات فى مجال الغاز والطاقة المتجددة.


حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

طارق الملا وزير البترول تجارة الغاز الطبيعى مشروعات البنية التحتية

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