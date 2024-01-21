موقع أمريكي: مبعوث بايدن يزور مصر وقطر لإجراء محادثات بشأن غزة

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد، إن بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، من المقرر أن يزور مصر وقطر هذا الأسبوع، من أجل إجراء محادثات بشأن غزة وقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

ووفقا للموقع ستكون هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي يصل فيها ماكجورك الى المنطقة لاجراء محادثات حول اطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بعد زيارته للدوحة في 9 يناير.

وبحسب الموقع تأتي الزيارة في إطار جهود متجددة تبذلها إدارة بايدن للترويج لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ورجح الموقع بحسب مصادر أن يغادر ماكجورك متوجها إلى الشرق الأوسط، اليوم الأحد، لزيارة القاهرة أولا من أجل إجراء محادثات مع السلطات الأمنية المصرية.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيصل ماكجورك إلى الدوحة ويلتقي برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لإجراء محادثات حول المقترحات المختلفة للترويج للصفقة.

ويعترف مسؤولون كبار في إدارة بايدن بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ربما يكون السبيل الوحيد للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "نجري محادثات جادة للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن في غزة"، لكنه أوضح أنه لا يوجد انفراج.

وشدد على أنه "لا يزال أمامنا الكثير من العمل".