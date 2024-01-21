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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قصف جنوب لبنان .. إعلام عبري: نتنياهو لم يكمل جلسة الحكومة

نتنياهو
نتنياهو

أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكمل جلسة الحكومة من أجل متابعة القصف على بلدة كفرا جنوبي لبنان.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكدت مصادر أن سيارة حزب الله المستهدفة تابعة لوحدة حماية الشخصيات في الحزب.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن القتيلين في استهداف سيارة جنوبي لبنان هما مأعضاء في حزب الله اللبناني.

من جانبها، قالت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مصادر أمنية، بسقوط قتيلين على الأقل وعدة إصابات في القصف الإسرائيلي على سيارة ببلدة كفرا جنوبي لبنان.

وأضافت أن القصف الذي استهدف كفرا تم بواسطة مسيرة

وكانت سيارة اصيبت في غارة جوية بطائرة بدون طيار في بلدة كفرا شرق صور بجنوب لبنان.

وحتى الآن لم هوية المستهدفين بالقصف الإسرائيلي على سيارة جنوبي لبنان، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، إن 4 غارات إسرائيلية استهدفت تل العويضة وأخرى على كفركلا جنوبي لبنان.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعد القرية جزءًا من منطقة بنت جبيل، معقل حزب الله.

ودمرت أجزاء كبيرة من بنت جبيل خلال حرب عام 2006 بين إسرائيل وحركة حزب الله.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال حزب الله

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