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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد .. برجر الجراد يثير جدلا في السعودية وسعره مفأجاة

برجر الجراد يثير
برجر الجراد يثير جدلا في السعودية وسعره مفأجاة

يعتبر الجراد وهو من الأطعمة المحللة من أشهر الأكلات في المملكة العربية السعودية، ومثله من العديد من الأطعمة يبتكر الكثيرون في طريقة إعداده ليكون شهيًا بالنسبة لجميع الأعمار.

على مدار الساعات القليلة الماضية، انتشر مقطع فيديو يرصد إعداد “برجر الجراد" في الممكلة العربية السعودية خاصة في مناطق، مثل: المدينة المنورة و القصيم.

 الجراد 

ويبلغ سعر أحدث صورة لتقديم الجراد كوجبة في السعودية حيث ينتشر بيعه مع بداية موسم الجراد  «50 ريالًا».

وأظهر مقطع فيديو أنه يتم  غسل الجراد وتنظيفه في المرحلة الأولى، ثم يوضع في ماء ساخن نظيف، ويترك على النار لمدة ساعة.

 وبعدها يخلط الجراد مع البصل والفلفل، ثم يُنقل إلى الخبز مع إضافة كاتشب، مثل أي برجر دجاج أو لحم عادي.

وانقسمت ردود الأفعال بين متقبل للوجبة ورافض لها. 

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https://twitter.com/khodor_ad30/status/1748333415554826292
https://twitter.com/neilatheexposer/status/1748687886893904295
الجراد المملكة العربية السعودية السعودية المدينة المنورة

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