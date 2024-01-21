تفاصيل وموعد حفل حمزة نمرة في الاسكندرية

أعلن الفنان حمزة نمرة، عن ثاني حفلاته في مصر، بعد نجاح ألبومه الأخير «رايق»، الذي طرحه مؤخرا، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكتب حمزة نمرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أهل إسكندرية، سمعت كلامكم ومبسوط أني هاشوفكم يوم 8 فبراير في حفل إطلاق ألبوم رايق بمكتبة الإسكندرية».



كما يستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي في 9 فبراير المقبل في الشيخ زايد، ومن المقرر أن يحضرها عدد كبير من الجمهور.

كان حمزة نمرة، روج للحفلة، عن طريق نشره البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق: «باقي أقل من شهر وأشوفكم أخيرا، حفلة الألبوم الأولى في مصر زد بارك الشيخ زايد، 9 فبراير 2024 مستنيكم كلكم»