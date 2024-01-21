الزمالك يخوض تدريبه على ملعب الشهامة بأبوظبي..غدا

استعداداً لمباراة أم صلال القطري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريبه غداً الاثنين على ملعب الشهامة بأبوظبي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت مصر، استعداداً لمباراة أم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قرر الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية اليوم الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي بالأمس في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.