عندي 5 عيال والأوضة هتقع علينا .. أب يستغيث بأهل الخير لمساعدته|فيديو

عم سعيد، رجل مسن يبلغ من العمر 64 عامًا، يعيش في غرفة صغيرة بمساحة اجمالية 6 متر في الطابق الأرضي، يشترك في هذه الغرفة مع أبنائه الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 32 عامًا. جميعهم حاصلين على شهادة الدبلوم الفني، لكنهم لم يجدوا عملاً حتى الآن.

على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهونها، إلا أن عم سعيد يحاول قدر المستطاع تأمين قوت يومهم، وهو يعمل في بعض الأحيان كسباك، وفي الأوقات الأخرى يعمل باليومية لتوفير المأكل ومع ذلك، فإن هذا النوع من العمل لا يمكنه توفير مستقبل مستدام لعائلته.

الغرفة التي يعيشون فيها ليست مناسبة للسكن، حيث توجد بها سريران غير صالحان للاستخدام حيث البنات يضطرن للنوم بين أخواتهم الذكور في نفس الغرفة، يرغب عم سعيد في تحسين ظروفهم المعيشية وإصلاح الغرفة لتكون أكثر ادميه.

وقال عم سعيد لعدسة صدى البلد: انا وأبنائي نعاني من ضيق الحالة المادية وليس لي معاش ولا نتلقي أي دعم مالي من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم رفض طلبي للحصول على هذا الدعم.

وأضاف عم سعيد انه لم يعد قادرًا على العمل بسبب تفضيل الزبائن للشباب وكبر سنه موضحا ان الغرفة التي يسكن بها تحتاج الي 12000 جنيه ليمكن العيش بها مناشدا اصحاب القلوب الرحيمة لمساعدت عم سعيد وأسرته الصغيرة. ويقدمون له مشروعًا صغيرًا يساعده على تحسين وضعهم المعيشي.

للتواصل مع عم سعيد علي رقم 01226852995