ابنة الفنان محمد قشطة تكشف لـ صدي البلد تفاصيل حالته الصحية

كشفت شيري محمد ابنة الفنان محمد قشطة، عن الحالة الصحية لوالدها، حيث كان يعاني من جلطة علي المخ أصيب بها منذ ثلاثة سنوات وتلقي علاجا لها منذ فترة.

وقالت شيري محمد قشطة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، إن والدها تعرض لكسر في رجله اليمني بسبب سقوطه فجأة على الارض منذ أربعة شهور، مضيفة أنه أجري عملية وتعافي منها.

وأشارت نجلة الفنان محمد قشطة ، إلى أن والدها أصيب بكسر أخر في الرجل اليسري، وأجري عملية تركيب شرائح ومسامير .

وأوضحت شيري محمد قشطة لـ صدي البلد، أن الحالة الصحية لوالدها الأن صعبة ولا يستطيع التحرك نهائياً طبقا لتعليمات الطبيب المعالج.

وأضافت ابنة الفنان محمد قشطة، أن والدها كان يريد النزول للعمل، حيث كان يعرض عليه أدوار فنية ولكنهم يرفضون نزوله للعمل

واستكملت حديثها قائلة: الحالة النفسية لوالدي صعبة جدا، ولا أحد من الوسط الفني يسأل عنه،

و اختتمت انه ياخد الكثير من العلاج و يتواجد في المنزل يشاهد الأعمال التي شارك بها.