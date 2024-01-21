الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق والصدمة من أجندة برلين النازية الجديدة

أعربت روسيا عن القلق من إحياء النزعة العسكرية الألمانية وسط أجندة برلين النازية الجديدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن موسكو "تشعر بالصدمة والغضب" من حقيقة أن الجزء الأكبر من جرائم الرايخ الثالث، بما في ذلك إبادة 27 مليون مواطن سوفيتي، لا تعتبر سببا للتوبة من قبل السلطات الألمانية.

وأكدت: "على العكس من ذلك، برلين غارقة مرة أخرى في دمار سكان جزء كبير من أوروبا بعد ان فشل هتلر في تدميره أو احتلاله". وقالت زاخاروفا: "السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت توبة ألمانيا السابقة صادقة، وما إذا كانت عملية تطهير ألمانيا من النازية تحقق أهدافها".

وأضافت أن موسكو تعتبر موقف الحكومة الألمانية الحالية “غير مقبول وغير قانوني وغير أخلاقي”.

ويشعر الكرملين بقلق بالغ إزاء "العودة المستمرة للنزعة العسكرية الألمانية على خلفية تأييد برلين لأجندة النازيين الجدد في أوكرانيا.

وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية من أن هذا قد تكون له عواقب خطيرة للغاية على مصير ألمانيا نفسها، وكذلك أوروبا والعالم، نظرا للتجربة التاريخية المتناقضة للبلاد.