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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لعلها خير.. الفنانة وعد تطرح أغنية خليجية جديدة | فيديو

وعد
وعد

طرحت المطربة وعد أغنية جديدة عبر قناة روتانا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بعنوان "لعلها خيره" كلمات محمد مرشد، ألحان مازن، توزيع بدر الأحمد، ماستر جاسم محمد.

 

تقول كلمات الأغنية: لعلها خيره يا خلي الجافي.. أبعد وانا ببعد ما أقوى هجر كافي.. خليتني أعشقك والناس لاموني.. ما كنت أصدق حكي وشفت بعيوني.. وبفضها سيرة وانسى معاناتي.. يا منتهي الحيرة ومصدر أهاتي.. ما تعترف بالوفا لا ماضي وحاضر.. حرمتني من الهنا يا كسرة الخاطر. 


 يذكر أن المطربة وعد بدأت مسيرتها الفنية معتمدة على موهبتها التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهورها الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربى، ومن أبرز ألبوماتها «جنون ووجهة نظر ويا أحلاهم»، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة.
 

حل الفنان محمد لطفى ومحمود الليثى ووعد السعودية، في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" تقديم النجم والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة ON في يناير الماضي. 

وقالت وعد السعودية،: "ابنتى أقرب واحدة ليا وصديقتى وبدأت أحس ان هي اللى أمى مش أنا، وهى صوتها وحش بس بتحب تكتب شعر انجليزى".

وعد الفنان محمد لطفى الفنانة وعد المطربة وعد برنامج سهرانين

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