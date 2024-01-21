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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عينها مغمضة.. ظهور صادم لفنانة بريطانية شهيرة يثير جدلا| اعرف السبب

عنيها مغمضة.. ظهور
عنيها مغمضة.. ظهور صادم لفنانة بريطانية شهيرة يثير جدلاً

أثار الظهور الأخير للفنانة البريطانية الشهيرة، كيري كاتونا، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وعيناها مغمضتان بالكامل، ولا تقدر على فتحتهما إلا بصعوبة. 

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، ظهرت كيري كاتونا في مقاطعة مرزيسايد، شمال غرب إنجلترا، بعد إجراء عملية رفع العين التي تركت عينيها منتفختين ومصابتين بكدمات. 

وكانت المطربة البالغة من العمر 43 عامًا اتخذت قرار بإزالة الجلد الزائد من الجفون، كما أخبرت متابعيها أنها ستخضع لعملية جراحية، قائلة: "حسنًا،  توصلت إلى نتيجة مفادها أنني سأقوم بعملية رفع عين".

وأضافت المذيعة الشهيرة أيضًا: “ لماذا لا، عمري 43 عامًا، ويحق لي ذلك”، وبعد أن أجرت بحثها، توجهت إلى مركز طبي لإجراء عملية جراحية على يد أخصائي الأذن والأنف والحنجرة السيد أولاس راغافان في 18 يناير".

وتابعت: " فترة التعافي هي 10 أيام ولن أتمكن من القيادة خلال تلك الفترة". 

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كيري كاتونا

 

كيري كاتونا

 

كيري كاتونا مرزيسايد انجلترا بريطانيا

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