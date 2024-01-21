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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران

السعودية
السعودية

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد عن ترحيبها باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدرت وزارة الخارجية بيانا أعربت فيها عن أملها في حل كافة الخلافات بالطرق والوسائل السلمية والحوار وفق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار.

وكانت وسائل إعلام باكستانية قد ذكرت أن حكومة باكستان قررت إنهاء الأزمة  مع إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها.

أعلنت الخارجية باكستان أن وزيرها، جليل عباس جيلاني، حث على توثيق التعاون بشأن القضايا الأمنية في مكالمة مع نظيره الإيراني اليوم، الجمعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعرب جيلاني، عن استعداد بلاده للعمل مع إيران بشأن جميع القضايا.

وجاءت محادثة زعيما البلدين المجاورين بعد يوم من إطلاق باكستان ضربات انتقامية على ما قالت إنها أهداف متشددة في إيران ردا على ضربات طهران هذا الأسبوع التي تستهدف ما أسمته قواعد المسلحين في باكستان.

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