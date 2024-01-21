روسيا تعلق على دعوات أوكرانيا بشأن التخلي عن الدرع النووي

قال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، إنه لا ينبغي على كييف حتى أن تحلم بأن تتخلى روسيا عن درعها النووي.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، شدد بونداريف على أن “روسيا لن تتخلى أبدا عن درعها النووي من جانب واحد”، مضيفا أن ذلك ضروري للحماية من الغرب، وليس لمهاجمته.

وأوضح أن “هذا ضمان حقيقي بأنه لن يحاول أي شخص بكامل قواه العقلية الدخول في صراع مباشر مع روسيا”.

وأشار بونداريف إلى أنه سيكون من المعقول أكثر المطالبة بفرض حظر عام على الأسلحة النووية، وقبل كل شيء حظر استخدامها من قبل الولايات المتحدة، التي كانت الوحيدة في العالم التي استخدمت القنابل النووية ضد السكان في مدينتين يابانيتين.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني، إيفان جافريليوك، إن روسيا يجب أن تتخلى عن الأسلحة النووية.