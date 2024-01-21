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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من السعودية بشأن السفارات المتواجدة على أراضيها

السعودية
السعودية

أفادت صحيفة "سبق" السعودية، ببدء تطبيق آلية تنظيمية جديدة تمنع استيراد السفارات لبعض السلع ضمن إرساليات دبلوماسية خاصة، التى كانت متاحة لهم وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، مع إتاحة الحصول عليها بحصص وكميات منضبطة غير قابلة للاستغلال غير المشروع.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع الاستغلال غير المشروع بالسلع الخاصة والمشروبات التي ترد إلى سفارات الدول غير المسلمة في المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، قالت مصادر مطلعة، إن وزارة الخارجية تستعد لإبلاغ البعثات الدبلوماسية المُعتمدة لدى المملكة بهذا القرار، والذي سيبدأ سريانه من تاريخ 22 / 01 / 2024.

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ولفتت المصادر إلى أن التنظيم الجديد هو تصحيح للآلية السابقة التي كان يُعمل بها منذ توقيع المملكة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، حيث ستتيح الآلية الجديدة حصول دبلوماسيى سفارات الدول غير المسلمة على حصص محددة وكميات منضبطة من السلع الخاصة والمشروبات بطريقة غير قابلة للاستغلال غير المشروع، وذلك وفق ضوابط تنظيمية صارمة.

السعودية المملكة

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