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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر

صدى البلد

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر ألفونسو فيردو بيريز.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الاستراتيجي القائم بين المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى استعراض المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة  للأشقاء المتضررين في قطاع غزة منذ بداية الأزمة التي شملت  5795 طناً من المواد الإيوائية والطبية والغذائية حتى 18 يناير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع  في شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة اتفاقية تعاون مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يجري بموجبها دعم المستشفيات في قطاع غزة وجلب الطواقم الطبية، والعناية بالجرحى وحالات الحروق وتوفير مستلزماتها، وتجهيز مستلزمات العناية المركزة ، وتوفير سيارات الإسعاف ومستلزماتها، وتنقية المياه وتسهيل الوصول للمياه النظيفة للشرب، إضافة إلى رفع الوعي بمخاطر المخلّفات القابلة للانفجار، بقيمة 37 مليونا و500 ألف ريال سعودي.

 حضر الاستقبال نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الوزير المفوض عبدالرحمن بن سالم الدهاس، ونائب رئيس القسم السياسي بالسفارة المستشارة رانيا عبد الباقي.

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