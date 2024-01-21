جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ تل اثنين من جنوده في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقـ.تل اثنين من جنوده خلال معارك اليوم في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 532 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الرقيب شاي ليفينسون، الذي كان يُعتقد أنه تم أخذه كرهينة، في 7 أكتوبر، قُتل وتم احتجاز جسده في غزة.

ليفينسون، من جيفات أفني، خدم في الكتيبة 77 من اللواء المدرع السابع. وتم تعريفه الآن على أنه جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ذكرت اليوم الأحد، أن 130 قائدا وضابطا إسرائيليا ممن شاركوا في حرب غزة وجهوا رسالة إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان.

وطالبوا في رسالتهم بعدم عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة الا بعد إطلاق حماس سراح الأسري الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع.