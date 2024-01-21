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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأوقاف الفلسطينية تكشف عدد المساجد المدمرة في غزة بسبب غارات الاحتلال

مساجد غزة المدمرة
مساجد غزة المدمرة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 1000 مسجد من أصل 1200 مسجد كانت مقامة في القطاع.

ووفقا لتقارير اعلامية، أشارت وزارة الأوقاف في فلسطين المحتلة إلى أن العدوان الإسرائيلي دمر كنيسة الروم الأرثوذكس وعددا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي.

وذكرت أنه تم اغتيال أكثر من 100 داعية من العلماء والوعاظ والخطباء والأئمة والمؤذنين والمحّفظين، خلال عدوانه المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقبل قليل، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ترفض شروط الاستسلام التي تطرحها حركة حماس الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو، في بيان أشار فيه إلى استمرار القتال في قطاع غزة واقتراح حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن: "لقد أعدنا 110 من المختطفين إلى وطنهم حتى الآن، ونحن ملتزمون بعودة الجميع وهذا أحد أهداف الحرب والضغط العسكري شرط ضروري لإتمامها وأنا أعمل على هذا الأمر على مدار الساعة”.

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