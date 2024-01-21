روسيا تعلن حالة التأهب القصوى في سانت بطرسبرج عقب هجوم أوكراني

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، حالة التأهب القصوى في مقاطعة لينينجراد في منطقة سانت بطرسبرج، حيث أفادت تقارير في أوكرانيا، بأن كييف هاجمت محطة لتصدير الوقود واشتعلت فيها النيران.

وكتبت الحكومة المحلية، عبر تطبيق “تليجرام”، أنه “تم إعلان حالة تأهب قصوى في جميع مرافق البنية التحتية الأساسية، وتم توجيه فرق الطوارئ لاعتراض أي طائرة بدون طيار يتم اكتشافها في المنطقة”.

وكانت وسائل إعلام روسية، أفادت بمصرع 8 أشخاص في هجوم على منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد، نقلا عن السلطات أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 5 آخرون عندما تعرض سوق في دونيتسك للقصف.

وفي وقت سابق، قال رئيس جهاز المخابرات الأوكرانية أولكسندر ليتفينينكو، إن روسيا تأمل في أن يساعد النصر على أوكرانيا في استعادة السيطرة على جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة.