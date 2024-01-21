روسيا تعلن العثور على طائرة فالكون 10 المحطمة في أفغانستان

أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، بأن رجال الإنقاذ عثروا على طائرة فالكون 10 التي تحطمت في أفغانستان.

وأوضحت الوكالة عبر قناتها الرسمية على "تلجرام"، أنه "وفقًا لمعلومات من السفارة الروسية في أفغانستان، عثر رجال الإنقاذ في أفغانستان على طائرة "فالكون 10".

وبحسب المعلومات الأولية، فإن من بين الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة، هناك أربعة على قيد الحياة ويعانون من إصابات مختلفة. ويجري الآن توضيح مصير شخصين آخرين.

وكانت السلطات الأفغانية أعلنت، صباح اليوم، أن الطائرة تحطمت الليلة الماضية في منطقة زيباك في ولاية بدخشان.

وأضافت أن فرق الإنقاذ التابعة للقوات الجوية الأفغانية تقوم بتفتيش المنطقة. وسيتم نشر المعلومات بمجرد الانتهاء من التحقيق.

بدورها، أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أن الطائرة "فالكون 10" التي تحطمت في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان، كان على متنها 6 ركاب، 4 من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى راكبين، بحسب المعلومات الأولية".

وأشارت إلى أن الطائرة مسجلة في سجل الطائرات المدنية في روسيا.

وأوضحت أن الطائرة قامت بتشغيل رحلة طبية مستأجرة على طريق جايا (الهند) - طشقند (أوزبكستان) - جوكوفسكي (روسيا).

كما أفادت الوكالة بأنها على اتصال بسلطات الطيران في أفغانستان وطاجيكستان بشأن الطائرة.

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي في حادث تحطم طائرة في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان، وعلى متنها مواطنون روس.

وقالت اللجنة في بيان إنه "تم فتح التحقيق بموجب القانون الجنائي في روسيا الاتحادية، بشأن انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي، ما أدى إلى وفاة شخصين أو أكثر بسبب الإهمال".

وأشارت إلى أن محققي لجنة التحقيق، بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية، سيتابعون إجراءات التحقيق التي تهدف إلى كشف ملابسات الحادث.