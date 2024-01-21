تصريحات صادمة.. غضب أوروبي من إسرائيل بسبب نتنياهو

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، بأن الاتحاد الأوروبي يحث أعضاءه على معاقبة إسرائيل إذا واصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض قيام دولة فلسطينية.

وأضاف المسؤولون الأوروبيون، أن “الاقتراح مؤشر على غضب أعضاء الاتحاد بسبب رفض إسرائيل خطة حل الدولتين".

وكانت النائبة الأيرلندية في البرلمان الأوروبي، كلير ديلي، قالت إن مساعي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن اليمن بدلا من إسرائيل، هو دليل على أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه سلطة أخلاقية.

وقالت ديلي، إن “اليمنيين لم يقتلوا أحدا، ولكن قُتل 25 ألف فلسطينيا وأنتم جميعا غاضبون من انقطاع سلاسل التوريد الدولية، ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي سلطة أخلاقية، إذا كنتم تريدون حل المشكلة، أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال اليوم الأحد، إن إسرائيل ترفض شروط الاستسلام التي تطرحها حركة حماس الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو، في بيان أشار فيه إلى استمرار القتال في قطاع غزة واقتراح حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن: "لقد أعدنا 110 من المختطفين إلى وطنهم حتى الآن، ونحن ملتزمون بعودة الجميع وهذا أحد أهداف الحرب والضغط العسكري شرط ضروري لإتمامها وأنا أعمل على هذا الأمر على مدار الساعة”.

وتابع: “لكن، ليكن الأمر واضحا: أنا أرفض رفضا قاطعا شروط الاستسلام التي تطرحها حركة حماس الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح الرهائن لدينا، تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وبقاء حماس سليمة.. إذا وافقنا على ذلك.. فقد سقط مقاتلونا سدى".