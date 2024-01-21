عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: ستظل غزة منزوعة السلاح تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل

صدى البلد

في تصريح صدر مؤخرا، تناول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصراع الدائر، مؤكدا على استمرار الحرب على كافة الجبهات والقطاعات. وذكر نتنياهو أنه لن تكون هناك حصانة للإرهابيين في غزة أو لبنان أو سوريا أو أي مكان آخر، وأن أي شخص يحاول الأذى سيواجه العواقب.

 

وفيما يتعلق بالرهائن، أكد نتنياهو أنه تمت إعادة 110 رهائن، مع الالتزام بإعادتهم جميعاً، معتبرا ذلك هدفاً رئيسياً للحرب. وأعرب عن حرصه على العمل على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف.

 

ورفض نتنياهو بشدة الشروط التي اقترحتها حماس لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الموافقة على هذه الشروط من شأنها أن تذهب تضحيات الجنود الإسرائيليين سدى وتضر بأمن المواطنين. وشدد على ضرورة تحقيق النصر الكامل للقضاء على حماس وضمان عودة جميع الرهائن.

 

نقل رئيس الوزراء هذه النقاط إلى الرئيس بايدن، معرباً عن امتنانه للدعم الأمريكي لكنه أكد تصميم إسرائيل على السعي لتحقيق مصالحها الحيوية. وأصر نتنياهو على تحقيق كافة أهداف الحرب لمنع غزة من تشكيل تهديد مستقبلي.

 

أصر على أنه بعد تحقيق النصر الكامل والقضاء على حماس، يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح تحت السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل. وشدد نتنياهو على موقفه الثابت بشأن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، ومنع إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.

 

واختتم نتنياهو حديثه بالقول إنه طالما بقي رئيسًا للوزراء، فإنه سيواصل الإصرار بقوة على هذه المبادئ، وحث أصحاب المواقف المختلفة على إظهار القيادة والتعبير عن مواقفهم بصراحة لمواطني إسرائيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الرئيس الصومالي يوضح نوايا مقديشو بشأن الدخول في حرب مع إثيوبيا

دعاء شهر رجب للميت.. من الأشهر الحرم مكانته عظيمة

3 نساء يحرم عليك طلاقهن.. أحسن إليهن ولا تغضبهن

تصريحات صادمة.. غضب أوروبي من إسرائيل بسبب نتنياهو

التعدي على القيم.. مفاجأة غير سعيدة لزوجة اللاعب صلاح محسن |بالمستندات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ تل اثنين من جنوده في معارك غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكمام غريبة.. أسماء جلال تثير الجدل بفستان في joy awards

السر في أمه.. تصرف صادم من تركي أنهى حياة والده بطريقة بشعة

بعد ظهورها الجريء.. سعر فستان درة في joy awards يصدم الجمهور| شاهد

فستان جريء.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بحفل joy awards

فيديو

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ