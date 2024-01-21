نتنياهو: ستظل غزة منزوعة السلاح تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل

في تصريح صدر مؤخرا، تناول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصراع الدائر، مؤكدا على استمرار الحرب على كافة الجبهات والقطاعات. وذكر نتنياهو أنه لن تكون هناك حصانة للإرهابيين في غزة أو لبنان أو سوريا أو أي مكان آخر، وأن أي شخص يحاول الأذى سيواجه العواقب.

وفيما يتعلق بالرهائن، أكد نتنياهو أنه تمت إعادة 110 رهائن، مع الالتزام بإعادتهم جميعاً، معتبرا ذلك هدفاً رئيسياً للحرب. وأعرب عن حرصه على العمل على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف.

ورفض نتنياهو بشدة الشروط التي اقترحتها حماس لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الموافقة على هذه الشروط من شأنها أن تذهب تضحيات الجنود الإسرائيليين سدى وتضر بأمن المواطنين. وشدد على ضرورة تحقيق النصر الكامل للقضاء على حماس وضمان عودة جميع الرهائن.

نقل رئيس الوزراء هذه النقاط إلى الرئيس بايدن، معرباً عن امتنانه للدعم الأمريكي لكنه أكد تصميم إسرائيل على السعي لتحقيق مصالحها الحيوية. وأصر نتنياهو على تحقيق كافة أهداف الحرب لمنع غزة من تشكيل تهديد مستقبلي.

أصر على أنه بعد تحقيق النصر الكامل والقضاء على حماس، يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح تحت السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل. وشدد نتنياهو على موقفه الثابت بشأن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، ومنع إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.

واختتم نتنياهو حديثه بالقول إنه طالما بقي رئيسًا للوزراء، فإنه سيواصل الإصرار بقوة على هذه المبادئ، وحث أصحاب المواقف المختلفة على إظهار القيادة والتعبير عن مواقفهم بصراحة لمواطني إسرائيل.