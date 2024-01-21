نتنياهو يرفض مقترح اتفاق سلام يفضي إلى إنهاء الصراع في غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة شروط اتفاق السلام المقترح الذي تقدم به بشكل مشترك كلا من الولايات المتحدة وقطر ومصر.

ويهدف الاقتراح إلى إنهاء الصراع الدائر. وأكد نتنياهو التزامه بمواصلة الحرب على كافة الجبهات، مؤكدا أنه لن يتم منح أي حصانة للإرهابيين في غزة، أو لبنان، أو سوريا، أو أي مكان آخر.

في موضوع المختطفين، أكد نتنياهو أنه تمت إعادة 110 رهينة إلى وطنهم، مع الالتزام بإعادتهم جميعاً لكنه رفض رفضا قاطعا شروط الاستسلام التي قدمتها حماس، مؤكدا أن النصر الكامل ضروري للقضاء على الجماعة وضمان عودة جميع المختطفين.

نقل نتنياهو هذه المشاعر إلى الرئيس بايدن خلال محادثة أجريت معه مؤخرًا، معربًا عن امتنانه للدعم الأمريكي ولكنه يقف بثبات تجاه المصالح الحيوية لإسرائيل. وأصر على استكمال جميع أهداف الحرب لمنع غزة من تشكيل تهديد لإسرائيل.

اختتم نتنياهو كلمته بالتأكيد على موقفه الثابت من السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، مشيراً إلى أنه سيواصل الوقوف بثبات على هذا الموقف طالما بقي رئيساً للوزراء.