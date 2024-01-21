عائلات الرهائن الإسرائيليين ينصبون الخيام أمام منزل نتنياهو .. ماذا يحدث؟

نصب أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، برفقة عدد من المتظاهرين، خياما على رصيف شارع خارج منزل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الخاص في القدس بعد تنظيم احتجاج يطالب الحكومة بإبرام صفقة تبادل رهائن فورية.

يتم تنظيم المظاهرة على خلفية خطة مقترحة من الولايات المتحدة ومصر وقطر لإنهاء الحرب الجارية وترتيب عودة الرهائن المحتجزين في أسر حماس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم منتدى الرهائن والعائلات المفقودة، إن المتظاهرين سيبقوا في خيامهم حتى "يوافق رئيس الوزراء على صفقة لإعادة الرهائن".

وإلى جانب الخيام، تم تعليق لافتات وملصقات تدعو إلى إطلاق سراح الرهائن. ومن بين اللافتات الموجودة واحدة مكتوب عليها: "نحن نحب أطفالنا أكثر مما نكره حماس".

واليوم، احتج عشرات الأشخاص من عائلات الرهائن في القدس، بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.