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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فادية عبد الغني: الشيخ الشعراوي أهداني مصحفا ومحمد رمضان ممثل ناضج

صدى البلد

قالت الفنانة فادية عبد الغني إن هناك مشهدا بمسلسل أزهار مع فيفي عبده وكانت خناقة بأحداث المسلسل ، وهناك من كبر الموضوع اننا بينا خلاف وهذا لم يحدث ونحن أصدقاء.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع د. عمرو الليثي أن هند صبري ومنة شلبي ممثلتان من العيار الثقيل ، واتابع أعمال أمير كرارة ، وبيني وبين هادي الجيار كيمياء واشتغلت معه كثير ، وأتمنى تقديم دور حماة كوميدي ، واحب العمل مع أحمد السقا وهو مثل ابني وكانت بدايته في مسلسل نصف ربيع الآخر وتوقعت له النجاح .

وعن الفنان محمد رمضان أجابت موهبة قوية جدا وممثل رائع ولكنه الآن أفضل نضجا وخبرة.

وعلى جانب آخر اشارت الي انها  انفصلت عن زوجها  منذ فترة طويلة وكان أولادي صغار ولم أفكر في الزواج بسب ارتباطي بأولادي وايضاً عملي وشغلي ودائما مشغولة. .

 وعن سر المصحف والزجاجة وقد أهداهم الشيخ الشعراوي لي أجابت بأن والدتها كانت مريضة وكنت بزورها وذهبت للشيخ الشعراوي وحكيت له، وقال لي خدي المصحف وهذا الماء مقروء عليه بالقرآن.

وتابعت أن هناك شائعة عن إصابتها بالعمي أجابت أنها قديمة وهناك شائعة اخري انتي توفيت وعزاء كمان، وفي الختام أشارت قائلة:" انني عندما أشاهد شريطا لمسيرتي الفنية والخاصة أكون سعيدة بأولادي وتربيتهم وانني قدمت أعمالا أعتقد أنها جيدة".

اعمال امير كرارة الشيخ الشعراوي برنامج واحد من الناس هادي الجيار محمد رمضان اعمال فادية عبد الغني

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