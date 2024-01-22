نائبة : تصريحات الرئيس بشأن أمن الصومال رسالة تحذير شديدة اللهجة

أشادت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود ، والتي أكد فيها أن مصر لن تسمح لأى جهة بتهديد أمن الصومال.

وأشارت إلى أن أمن دولة الصومال يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى ، مؤكدة على أنها تتفق تماما مع ما ذكره الرئيس السيسى بشأن دعم مصر للصومال فى حال تهديدها باعتبارها دولة عربية وعضو فى جامعة الدول العربية.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن دولة أثيوبيا تحاول بشتى الطرق العبث بأمن واستقرار دولة الصومال الشقيقة من خلال القفز على الأراضي الصومالية والاستفادة من الموانئ الموجودة فيها بطرق غير مشروعة بهدف تحقيق مصالح لها من خلال هذه الموانئ وهو الذى ترفضه مصر تماما ولن تسمح بحدوثه بأي شكل من الأشكال.

وطالبت أثيوبيا بضرورة ضبط النفس وعدم لجوئها إلى الدخول فى عداوة مع الصومال ، وألا تعتدى على أراضي الدول المجاورة والتي تعتبر خطا أحمر لن تسمح مصر بالعبث بها ، مؤكدة أنها تتفق مع رسالة الرئيس السيسى لأثيوبيا بشأن أن الحصول على تسهيلات من الأشقاء في الصومال أو جيبوتي أو اريتريا أمر متاح، خاصة أنه يمكن أن يتم الاستفادة من الموانئ الموجودة في تلك الدول.