تداول أسئلة امتحانات الإعدادية عبر تيليجرام.. وشاومينج: جار الحل

تشهد الآن جروبات شاومينج عبر تليجرام تداولا لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي يؤديها طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم في جميع المحافظات .

يأتي ذلك بعد مرور دقائق من توزيع امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في اللجان على طلاب الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات ، حيث كان قد دعا شاومينج الطلاب إلى تصوير ورقة الأسئلة بمجرد توزيعها في اللجان وإرسالها عبر تليجرام للحصول على الحل .

ومن جانبها .. تواصل غرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية متابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لحظة بلحظة ، ورصد كل جروبات الغش الموجودة على وسائل التواصل الإجتماعي لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جميع المشاركين فيها .

وكانت قد حذرت مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية ، طلاب الصف الثالث الإعدادي من حيازة الموبايل أو التليفون المحمول أو أي اجهزة إلكترونية أخرى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

وكان قد قرر أمس الاحد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقف المعلم (م.ح.أ) بإدارة 6 أكتوبر التعليمية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته إلى النيابة الإدارية وذلك لضبطه باستخدام الهاتف المحمول داخل إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والاخلال بأعمال الامتحانات.

كما قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أمس ، إلغاء امتحان الترم الأول لعدد أربعة طلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بإدارات (أكتوبر، الهرم، جنوب ، كرداسة)التعليمية ،لحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش وذلك لاخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.

وأهابت مديريات التربية والتعليم بالمعلمين والطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 واتباع كافة الإجراءات الملزمة، وعدم حيازة تليفون محمول داخل اللجان ، مع التأكيد على أنه لا تهاون مع المقصرين، لإعتبار امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 أمن قومي وواجب وطني.

كما صدرت تعليمات عاجلة لجميع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، بضرورة الإلتزام بتعقيم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم ، مع التأكيد على ضرورة توافر الإضاءة المناسبة والتهوية، والإلتزام بالنظام والهدوء داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.