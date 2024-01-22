أجرت الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض جامعة عين شمس يرافقها الدكتورة هالة محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للفرق المختلفة بالكلية، والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و بالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية على رأسهم وحدة القياس والتقويم ووحدة تكنولوجيا المعلومات ،وحدة إدارة الأزمات و الكوارث والمركز الطبي وإدارة الدفاع المدني والأمن بالكلية.

عميدة تمريض عين شمس تتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

وخلال جولتها التفقدية اطمأنت عميد الكلية على جاهزية اللجان وتوافر كافة الإستعدادات بها وإجراء الإمتحانات فى أجواء مناسبة ووفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة والجداول المعلنة بالكلية، وتواجد عربات إسعاف للطوارئ.كما شدّدت أ.د سحر موسى على ضرورة تواجد أستاذ المادة؛ للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب.

واستمعت عميدة الكلية إلى آراء الطلاب حول مدى وضوح أسئلة الامتحانات ومدى مناسبتها للزمن المخصص للامتحانات متمنية لهم التفوق والنجاح الدائم.