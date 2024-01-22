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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار جمهوري بـ تعيين أسامة السيد عميدًا لـ تربية نوعية عين شمس

الدكتور أسامة السيد
الدكتور أسامة السيد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريًا بتعيين الدكتور أسامة السيد مصطفي الحجرى عميداً لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

تواصل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس،  إجراءتها لتنظيم امتحانات ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، لطلاب الدراسات العليا نظام الساعات المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات البكالوريوس ،حيث تفقد صباح اليوم، أ.د. أسامة السيد عميد الكلية يرافقه أ.د. داليا حسين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/  ٢٠٢٤ الترم الخريفي لطلاب الدراسات العليا.


والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمد ضياء،  رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور.أسامة السيد عميد الكلية، الدكتورة  داليا حسين فهمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية على رأسهم وحدة القياس والتقويم ووحدة تكنولوجيا المعلومات ،وحدة إدارة الأزمات و الكوارث والمركز الطبي و إدارة الدفاع المدني و الأمن بالكلية.

 

وأوضحت الدكتورة داليا حسين فهمي وكيل الكلية، أن أجمالي عدد الطلبة المسموح لهم بدخول الامتحان بلغ ٣٦٥ طالب وطالبة من مختلف أقسام الكلية.

 

وخلال الجولة التى أجرها الدكتور أسامة السيد، عميد الكلية، في أروقة الكلية وجنباتها وقاعاتها لتفقد سير عملية الامتحانات وفق القواعد المنصوص عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس.


أكد استقرار اللجان وتواجد أعضاء هيئة التدريس لتنظيم عملية الامتحانات بالتعاون مع المراقبين والأطقم الطبية كل في مكانه، وأكد أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير جو هادئ يساعد الطلاب على أداء الامتحانات.

 

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