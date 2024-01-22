رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نقبل بالانتقاص من حقوق أهالي قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الاثنين، إن السلطة الفلسطينية لن تقبل بالانتقاص من حقوق أهالي قطاع غزة.

وأضاف في مستهل الجلسة الحكومية: "على المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة وفرض عقوبات على إسرائيل".

ومنذ قليل، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حركة حماس خاطئة، مؤكداً أنه "لا يمكن لإسرائيل بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها".

وأشار بوريل في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر من قِبَل إسرائيل حالياً لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، مضيفاً أنه "من الآن فصاعداً لن أتحدث عن عملية السلام، لكنني أريد عملية حل الدولتين".

وشدد بوريل، على حل الدولتين مؤكداً أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها"، قبيل محادثات مرتقبة مع كل من وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال بوريل للصحافيين "ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون بها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟".