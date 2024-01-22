وزير إسرائيلي يهدد نتنياهو: سننسحب من الحكومة إذا توقفت الحرب في غزة

هدد وزير التراث الإسرائيلي وعضو الكنيست، عن حزب عوتسما يهوديت، عميحاي إلياهو، بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، وذلك ردا على الصفقة الأخيرة التي يتم الترويج لها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب على غزة.

وقال إلياهو، في مقابلة بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، "أنا محبط لأننا لم نهزم حماس حتى الآن، ولأن المساعدات الإنسانية تدخل غزة، محبط لأن الأسرى لم يعودوا بعد إلى منازلهم".

وتابع: "لم يحدث ذلك، أتمنى أن نصل إليه في أسرع وقت ممكن. نحن بحاجة إلى وقف المساعدات الإنسانية، كما نحتاج إلى المطالبة بها كل يوم فيما يتعلق بما سيكون عليه القطاع".

وسئل "إذا كان هناك مخطط للإفراج عن الأسرى وتوقفت الحرب هل ستنسحبون؟، فأجاب "إذا توقفت الحرب، فلن تكون هناك حكومة فحسب، بل لن تكون هناك دولة، وهذا واضح للجميع".

وأضاف: إذا توقفت الحرب، فلن نواجهها فقط من غزة أو الشمال، بل ستكون في كل مكان. من الواضح أننا سوف ننسحب إذا توقفت الحرب، حتى الليكود لن يسمح بحدوث ذلك، ولا أرى ذلك يحدث، أن تتوقف الحرب".