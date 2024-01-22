نائب رئيس الوزراء الإيرلندي: يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها المأساوية بـ غزة

علق نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، اليوم الإثنين، على الوضع المأساوي لسكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل والقصف المدمر للمناطق السكنية.

وقال مارتن"يجب محاسبة إسرائيل على ما تفعله، أدين القصف المستمر على غزة إنه أمر صادم وغير مبرر بأي شكل".

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد 20 فلسطينياً جرَاء غارات الاحتلال المستمرة على خان يونس ووصولهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وقالت الوزارة إن عشرات الفلسطينيين الجرحى لا يزالون في الأماكن المستهدفة والطرقات غرب خان يونس، لافته إلى أن الاحــتـلال الإسرائيلي يمنع تحرك سيارات الإسعاف لانتشال الجثامين والجرحى.