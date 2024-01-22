تقوّض التوصل إلى سلام.. أستراليا تعلق على تصريحات نتنياهو الرافضة لحل الدولتين

أعلنت أستراليا، أنها تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي رفض فيها الدعوات الدولية إلى إيجاد طريق لإقامة دولة فلسطينية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس، إن تصريحات نتنياهو تقوّض احتمالات التوصل إلى سلام، ونحث إسرائيل على "الوفاء" بالتزامها باحترام القانون الدولي.

وأضاف واتس، أن الحكومة الأسترالية ما زالت تعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تقليص في حجم أراضي غزة، ولا أي وجود إسرائيلي دائم داخل غزة.

وأكد أن حكومة بلاده لطالما دعمت حل الدولتين الذي يستطيع بموجبه الإسرائيليون والفلسطينيون "العيش جنبا إلى جنب في أمن وازدهار ضمن حدود متفق عليها دوليا".

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، قد جددت في رحلة إلى المنطقة الأسبوع الماضي، الدعوات من أجل "الطريق إلى دولة فلسطينية".

وشدد واتس على أن تصريحات نتنياهو "مخيبة للآمال للغاية"، مؤكدا أن الحكومة الأسترالية "تدعم تطلعات الشعب الفلسطيني إلى تقرير المصير، وفي نهاية المطاف إلى إقامة دولة خاصة به".

وقال إن هناك عقبة أخرى أمام السلام، وهي النشاط الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية.

وأضاف أن الخسائر في الأرواح البريئة في غزة كانت "مروعة" ويجب أن تتوقف.