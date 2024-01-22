عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في غزة إنه تم استشهاد 25295 فلسطينيين، وإصابة 63 ألفا آخرين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا وإصابة 340 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد 20 فلسطينياً جرَاء غارات الاحتلال المستمرة على خان يونس ووصولهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، وجود دبابات الاحتلال قرب مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر إنه فقد الاتصال بشكل كلي مع طواقمه في خان يونس؛ جرَاء الاجتياح البري.

غزة الحرب في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

موضوعات متعلقة

مندوب فلسطين: العدوان الواقع على غزة قد تكون الحرب الأخيرة

نائب رئيس الوزراء الإيرلندي: يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها المأساوية بـ غزة

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: وقف الجريمة المتمادية في غزة أولوية

ترشيحاتنا

جوزي رماني من البلكونة | جريمة في جرجا .. والسبب مثير

المفتي: نؤيد بكل قوة مواقف القيادة السياسية الشجاعة في دعم الدول العربية

رئيس الشيوخ يحفظ طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء.. تفاصيل

دعاء يفتح أبواب الرزق والخير والبركة مستجاب.. بكلمتين رددهما الآن بيقين

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة

مقترح بسحب الثقة من حكومة نتنياهو لفشلها في إعادة الأسرى الإسرائيليين رهن حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

مكشوف البطن.. مقاس فستان ياسمين رئيس يضعها بمأزق في joy awards

فيديو

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ