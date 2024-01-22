بعد انضمامه للمرة الأولى .. الاحتلال يسحب لواء كفير من غزة لهذا السبب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم سحب لواء كفير، الليلة الماضية من قطاع غزة لفترة قصيرة لأغراض البحث والمراجعة والتدريب، وتم استبداله بقوات أخرى في منطقة خان يونس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف جيش الاحتلال أنه بعد انسحابه، سيواصل لواء كفير نشاطه وفقا لآخر تقييمات للجيش.

وفي خان يونس، زعم جيش الاحتلال إن جنود كفير عملوا في منطقة بني سهيلا، وعثروا على العديد من الأسلحة التي تستخدمها حماس، بما في ذلك الأسلحة النارية والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية والصواريخ، بالإضافة إلى مقتل العشرات من نشطاء حماس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن انضمام لواء كفير القتالي للعمليات الميدانية في غزة وهذا لأول مرة منذ تأسيسه عام 2005.