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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤيدة لفلسطين تعطل مباراة في بطولة أستراليا للتنس | شاهد

مؤيدة لفلسطين تعطل
مؤيدة لفلسطين تعطل مباراة في بطولة أستراليا للتنس

توقفت مباراة ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لفترة وجيزة، بسبب احتجاج أحد الجماهير.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ألقى أحد الأشخاص منشورات تحمل عبارة "فلسطين حرة" خلال مباراة الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس المقامة على ملعب مارجريت كورت أرينا في ملبورن.

وظهرت امرأة ترتدي قميصًا أزرق وقبعة وقناع للوجه من بين المدرجات وقامت بإلقاء منشورات على الملعب خلال مباراة التنس بين البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف، واللاعب البريطاني كاميرون نوري.

وتضمنت المنشورات عبارة "فلسطين حرة" و "بينما أنتم تشاهدون مباراة التنس، تسقط القنابل على غزة".

تم تأجيل المباراة لفترة وجيزة ومن ثم تم استكمالها مرة أخرى بعد أن اقتاد الأمن السيدة بعيدا.

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