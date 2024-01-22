وزير البترول : تحول إيجبس لمؤتمر شامل لأنواع الطاقة فى نسخته الجديدة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنيا دوتزيرناث رئيسة شركة بى بى البريطانية للغاز وخفض الكربون والوفد المرافق.

تم في اللقاء بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالى لتنمية الآبار المكتشفة بالإضافة إلى عمليات الحفر التى تنفذها الشركة فى اطار برنامج العمل الجارى تنفيذه حالياً لزيادة معدلات الانتاج من الغاز.

وخلال اللقاء أكد الملا أن بى بى تعد شريك استراتيجى لقطاع البترول على مدار سنوات طويلة فى المشروعات البترولية الاستراتيجية فى مصر وتسهم مساهمة إيجابية فى أعمال البحث عن البترول والغاز وتنميتهما وانتاجهما ، مشيراً إلى التزام قطاع البترول تجاه الشركاء الأجانب بدعم العمل المشترك وتذليل الصعاب فى اطار منظومة التكامل التى يتمتع بها القطاع مع شركائه.

وتم خلال اللقاء تناول جهود خفض الانبعاثات فى اطار التوجه العالمى لخفض الكربون ، وفى هذا السياق أوضح الوزير تحول مؤتمر إيجبس لمؤتمر شامل لكافة أنواع الطاقة فى نسخته الجديدة التى ستعقد فى ١٩ من الشهر القادم وسيخصص له جلسات موسعة لهذا التوجه العالمى لخفض الانبعاثات ، مشيراً إلى أن مشاركة شركة بى بى مع الشركاء الأخرين فى المؤتمر والمعرض المصاحب ستعكس أمام الرأى العام حجم أعمال هذه الشركات فى مصر ودورها الإيجابى فى زيادة معدلات الانتاج من البترول والغاز.

ومن جانبها أوضحت رئيسة بى بى للغاز وخفض الكربون اهتمام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع فى أعمالها فى مصر خاصة فى مجال الغاز الطبيعى بمنطقة البحر المتوسط، وأن بى بى مهتمة بتطوير سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ، مشيرةً إلى أهمية مشروعات الشركة فى مصر للبحث عن البترول والغاز وتنميتهما وانتاجهما بالإضافة إلى مجهودات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والاستدامة.

وتم خلال اللقاء أيضاً استعراض أنشطة بى بى كمشغل رئيسى فى حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط ، بالإضافة إلى برامج العمل بمناطق امتياز شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية وشمال دمياط ، فضلاً عن استعراض موقف تنمية كشف نرجس فى البحر المتوسط بالشراكة بين بى بى وشيفرون لسرعة وضعه على خريطة الانتاج.

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمى لبى بى فى مصر.