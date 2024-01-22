عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول : تحول إيجبس لمؤتمر شامل لأنواع الطاقة فى نسخته الجديدة

صدى البلد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنيا دوتزيرناث رئيسة شركة بى بى البريطانية للغاز وخفض الكربون والوفد المرافق.

تم في اللقاء بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالى لتنمية الآبار المكتشفة بالإضافة إلى عمليات الحفر التى تنفذها الشركة فى اطار برنامج العمل الجارى تنفيذه حالياً لزيادة معدلات الانتاج من الغاز.

وخلال اللقاء أكد الملا أن بى بى تعد شريك استراتيجى لقطاع البترول على مدار سنوات طويلة فى المشروعات البترولية الاستراتيجية فى مصر وتسهم مساهمة إيجابية فى أعمال البحث عن البترول والغاز وتنميتهما وانتاجهما ، مشيراً إلى التزام قطاع البترول تجاه الشركاء الأجانب بدعم العمل المشترك وتذليل الصعاب فى اطار منظومة التكامل التى يتمتع بها القطاع مع شركائه.

الملا يبحث مع شركة ميدتيرا الكندية زيادة إنتاج البترول الخام بسيناء وكوم امبو

الملا: مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الغاز الطبيعي

وتم خلال اللقاء تناول جهود خفض الانبعاثات فى اطار التوجه العالمى لخفض الكربون ، وفى هذا السياق أوضح الوزير تحول مؤتمر إيجبس لمؤتمر شامل لكافة أنواع الطاقة فى نسخته الجديدة التى ستعقد فى ١٩ من الشهر القادم وسيخصص له جلسات موسعة لهذا التوجه العالمى لخفض الانبعاثات ، مشيراً إلى  أن مشاركة شركة بى بى  مع الشركاء الأخرين فى المؤتمر والمعرض المصاحب ستعكس أمام الرأى العام حجم أعمال هذه الشركات فى مصر ودورها الإيجابى فى زيادة معدلات الانتاج من البترول والغاز.

ومن جانبها أوضحت رئيسة بى بى للغاز وخفض الكربون اهتمام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع فى أعمالها فى مصر خاصة فى مجال الغاز الطبيعى بمنطقة البحر المتوسط، وأن بى بى مهتمة بتطوير سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ، مشيرةً إلى أهمية مشروعات الشركة فى مصر للبحث عن البترول والغاز وتنميتهما وانتاجهما بالإضافة إلى مجهودات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والاستدامة.

وتم خلال اللقاء أيضاً استعراض أنشطة بى بى كمشغل رئيسى فى حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط ، بالإضافة إلى برامج العمل بمناطق امتياز شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية وشمال دمياط ، فضلاً عن استعراض موقف تنمية كشف نرجس فى البحر المتوسط بالشراكة بين بى بى وشيفرون لسرعة وضعه على خريطة الانتاج.

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمى لبى بى فى مصر.

الآبار المكتشفة أعمال البحث البترول والثروة المعدنية البترول والغاز البحث عن البترول الثروة المعدنية الطاقة الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ترشيحاتنا

48 ساعة قاسية.. طقس سيء والأمطار تضرب القاهرة وهذه المحافظات

تعاون استثماري ضخم مرتقب بين مصر وبلغاريا

صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على خان يونس

بعد وعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا.. الكرملين يكشف حقيقة وجود اتصال مع ترامب

مندوب فلسطين بالجامعة العربية : الاحتلال الإسرائيلي هجّر مليونين من مواطنينا

شكري يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات جديدة في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ