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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري أريزو 5 موديل 2024 تباع بأسعار جديدة

أسعار شيري أريزو
أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024 بعد اخر زيادات

أسعار السيارات الجديدة ترتفع بوتيرة سريعة ومازالت مستمرة ، وذلك بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الالكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة .

 أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024 بعد اخر زيادات 

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شيري أريزو 5 موديل 2024 التي تنتمي لفئة السيارات السيدان، من ضمن السيارات التي ارتفع سعرها خلال هذه الفترة .

 أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024 بعد اخر زيادات 

- محرك شيري أريزو 5 موديل 2024 :

سعه خزان وقود شيري أريزو 5 موديل 2024 يصل الي 48 لتر، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر .

- أبعاد شيري أريزو 5 الصينية موديل 2024 :

 أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024 بعد اخر زيادات 

تأتي سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 بسوق السيارات المصري بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

- أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024 بعد اخر زيادات :

 أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024 بعد اخر زيادات 

سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 تتوافر بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات ، الفئة الأولي يصل سعرها الجديد الي 655 ألف جنيه، بدلا من 620 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 35 ألف جنيه ، والفئة الثانية سعرها 700 ألف جنيه، بدلا من 665 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 35 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها الجديد 725 ألف جنيه، بدلا من 690 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 35 ألف جنيه .

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